Salvini firma per ridurre a 4 ore lo sciopero del 13 dicembre I sindacati | Disobbediremo

L'Unione sindacale di base conferma logenerale in programma per venerdì prossimo, 13(che partirà il 12 per il settore ferroviario). Nelle intenzioni deidovrebbe essere di 24 ore nel settore pubblico e privato che coinvolgerà treni, metro, bus, taxi e trasporto marittimo: è escluso il settore aereo che manifesterà il 15. L'incontro di ieri al Mit tra la Confederazione nazionale Usb e il vicepremier Matteosi è concluso senza nessun accordo. Immediata quindi la precettazione per la mobilitazione del trasporto pubblico locale ridotta a 4 ore dal ministro dei Trasporti. Il sindacato però non arretra e fa sapere che è pronto a disubbidire. "Sconsigliamo il ministro a procedere con un’ordinanza: già lo scorso anno, in una situazione analoga, il nostro sindacato aveva disobbedito alla precettazione e aveva fatto ricorso al Tar, vincendolo", afferma l'Usb in una nota.