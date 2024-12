Premio Terre di Campania 2024 si apre il secondo decennio

Leggi su Ildenaro.it

Compie 11 anni ildi. Nel 2014, i fondatori dell’omonima associazione, l’APSdi, scelsero di dare spazio e luce ad esempi di impegno e successo che distinguono lacome Terra d’Eccellenze, non esclusivamente paesaggistiche ed enogastronomiche, ma anche culturali ed umane. Negli anni ilè cresciuto e annovera fra i premiati personaggi di elevato spessore umano e professionale, motivo di orgoglio per lae non solo,modelli di una società possibile, nella quale si possa disegnare una partecipazione attiva dei singoli alla creazione e alla tutela del Bene Comune. Ilil. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Sant’Anastasia, nell’Aula Capitolare del Santuario domenicano della Madonna dell’Arco, venerdì 13 dicembre alle ore 18:00, con la partecipazione dell’attore Gigi Credendino.