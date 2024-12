Lettera43.it - Perché Israele sta attaccando la Siria?

Leggi su Lettera43.it

Mentre il nuovo primo ministro Mohammad al-Bashir assicura che in«è arrivato il tempo che il popolo goda di stabilità e calma», è già partita la corsa per spartirsi i pezzi di quello che, fino a pochi giorni fa, era il regime di Bashar al-Assad. Il puzzle è particolarmente intricato. I veri vincitori, oltre ai ribelli che hanno via via preso le principali città fino a Damasco, sono la Turchia di Recep Tayyip Erdo?an e, che ha approfittato del caos per lanciare un’incursione nella zona cuscinetto che separa i due Paesi dal 1974, effettuando inoltre centinaia di raid contro navi militari, batterie antiaeree, depositi di armi e infrastrutture militari. Mastala?Netanyahu: «Raid per evitare che gli obiettivi militari finiscano nelle mani dei jihadisti»Per anniha giustificato i suoi attacchi allacon l’intenzione di eliminare obiettivi militari iraniani.