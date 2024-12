Anteprima24.it - Paduli, prende fuoco la stufetta elettrica in bagno: tragedia sfiorata

Tempo di lettura: < 1 minutoPaura questa mattina, poco dopo le 7:00, per un incendio in un’abitazione in Contrada Torre a. Areunautilizzata per scaldare il, probabilmente per un cortocircuito. Nell’appartamento erano presenti alcune persone. Immediato l’intervento dei Vigili delche hanno messo in sicurezza l’area interessata dalle fiamme e del personale del 118 per le cure del caso. L'articololainproviene da Anteprima24.it.