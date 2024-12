Thesocialpost.it - Multe annullate ai no vax, scontro in tv tra Pregliasco e Loy. Parenzo sbotta: “Come l’amnistia per i fascisti”

Leggi su Thesocialpost.it

Il dibattito sulleai no vax per il mancato rispetto dei divieti sulla vaccinazione continua a suscitare polemiche accese, soprattutto durante la trasmissione L’aria che tira. A creare un clima tesosono stati il virologo Fabrizioe la giornalista Maddalena Loy, una delle voci più critiche sui social nei confronti dell’obbligo vaccinale e del Green pass durante la pandemia. In mezzo alla discussione, il conduttore Davidnon ha nascosto il suo nervosismo, arrivando persino a pronunciare questa frase: “Quella che secondo qualcuno è una bella sanatoria, ci riporta alla mente il 22 giugno del 1946, quando Palmiro Togliatti, ministro della Giustizia, fece la famosa amnistia per i. Oggi si faper i no vax”.Leggi anche: Vannacci contro Calenda, loa Dimartedì: “Gentete sui campi di battaglia non l’ho mai vista”Il video della sfuriata diNel corso della puntata, le parole trae Loy si sono fatte sempre più pesanti.