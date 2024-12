Ilfattoquotidiano.it - Morti sul lavoro, siamo alla rassegnazione: sicurezza zero, tutto è sacrificato al profitto

di Giuseppe Paris La notizia dell’incidente di Calenzano, che è costato la vita a cinque persone, sottolineo cinque persone, è già quasi archiviata dai media nazionali, anche sul Fatto la notizia è scivolata oltre la metà del giornale on-line. Questo è il clima che si respira nella Seconda “meravigliosa ” Repubblica:sulalsenza limiti. Tutti continuano ad infamare la Prima, a mio avviso “meravigliosa ” Repubblica, dove i controlli si facevano, dove le aziende rispettavano le regole in materia di, dove il fenomeno del sub-appalto era limitato.Si dice che la Prima Repubblica sia caduta per le tangenti, in particolare per una tangente di 5 milioni di vecchie lire (meno di 2.500 euro di oggi) di una RSA, il Pio Albergo Trivulzio; in realtà la Prima Repubblica è caduta perché il liberismo capitalista voleva che cadesse e perché gli americani non si fidavano più della classe politica della Prima Repubblica (si veda Craxi e Sigonella) troppo sbilanciata a sinistra.