Mistermovie.it - Mister Movie | Le prime opinioni su Sonic 3 lo definiscono il migliore della trilogia

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Con l’uscita dithe Hedgehog 3 prevista per il 20 dicembre, lereazioni dei critici sono finalmente arrivate e promettono un’esperienza emozionante e ricca di sorprese per i fan del franchise. Diretta da Jeff Fowler, questa produzione Paramount Pictures segna il terzo capitolo di una delle serie videoludiche più amate nella storia del cinema.Le EccellentiReazioniclass="wp-block-heading">Chris Killian di ComicBook.com ha elogiato la performance di Keanu Reeves, che interpreta un personaggio commovente, aggiungendo profondità alla trama. Il terzo atto del film è descritto come “potenzialmente emozionante” per i fan di, suggerendo che potrebbe essere una delle parti più memorabili del film.Il conduttore di ThePodcast, Anthony Gagliardi, ha definito3 “laavventuraserie fino ad oggi”.