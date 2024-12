Milan uscito il documentario su Pulisic | Pregiudizio sui calciatori Usa in Europa mi fa inca**are

Leggi su Sportface.it

La CBS ha prodotto unsulla vita di Christian, l’attaccante delprotagonista di uno sfavillante avvio di stagione, ma adesso ai box per un infortunio. Trasmessa da Paramount+, la serie sta già avendo successo e a questo proposito il calciatore statunitense ha parlato a The Athletic dell’impatto che sta avendo questo format e in particolare si è soffermato su alcuni aspetti controversi.Il primo, quello della Trump dance per festeggiare un gol con gli Usa: “Per me si trattava solo di un balletto virale, che ho fatto più volte nella mia carriera. Non ho voluto dichiarare nulla così. Era solo una cosa divertente che stavo facendo. Evitate di parlarne, perché non c’è niente di cui parlare”.Quindi, è la volta di una lunga riflessione sulche talvolta si ha nei confronti deidi nazionalità statunitense: “Ilsuistatunitensi inmi fa inca**re e le decisioni di un allenatore sul prendere o meno un americano possono essere state influenzate da questo fattore.