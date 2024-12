Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2024 in DIRETTA: Busa quinto col record italiano nei 50 farfalla, Miressi e Viberti in finale! Tocca a Quadarella

C'è Simona Quadarella al via nella serie veloce degli 800 stile libero. Queste le protagoniste:1 MISHARINA Kseniia NAB 15 JAN 2009 8:17.012 Quadarella Simona ITA 18 DEC 1998 8:14.553 MADDEN Paige USA 22 OCT 1998 8:13.004 PALLISTER Lani AUS 6 JUN 2002 8:06.715 KIRPICHNIKOVA Anastasiia FRA 24 JUN 2000 8:08.486 GRIMES Katie USA 8 JAN 2006 8:14.367 NAMBA Miyu JPN 31 MAY 2002 8:16.688 GOSE Isabel GER 9 MAY 2002 8:17.53. Partiamo dall'azzurro Michele Busa che ha fatto la gara che voleva, soprattutto nella vasca di ritorno.