Lavoratori Jabil tornano in piazza, presidio a Caserta

Tempo di lettura: 2 minutiMentre a Pomignano d’Arco, nel Napoletano, sembra attenuarsi per ora la vertenza Transnova-Stellantis, a pochi chilometri, nell’area industriale di Marcianise nelno, i 418della multinazionale Usa dell’elettronicacontinuano una dura battaglia con l’azienda in vista della deadline di marzo 2025, data entro cui laha deciso di cessare l’attività a Marcianise e sul suolo italiano. Domani isaranno indella Prefettura adove terranno unper una “concreta risoluzione del problema”.“Non accettiamo – si legge in una nota dei delegati sindacali aziendali (Rsu) – la incomprensibile scelta della multinazionale americana di abbandonare il territorio, dopo tanti anni di sacrifici delle maestranze tesi unicamente alla salvaguardia del sito produttivo di Marcianise.