L’analisi di As | aumentano gli infortuni ai legamenti perché i calciatori non smettono di potenziarsi

Le lesioni al legamento crociato anteriore stanno diventando un problema sempre più diffuso nei principali campionati calcistici europei. Nel 2024, il numero di casi ha già superato del 36% quelli registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. Per comprendere meglio questa “epidemia” e le sue cause, As ha intervistato il dottor Kevin R. Stone, rinomato specialista nella chirurgia e riabilitazione del ginocchio e fondatore della Stone Clinic di San Francisco. Secondo il dottor Stone, l’aumento delle lesioni al crociato non è sorprendente ed è, in larga misura, una conseguenza naturale dell’evoluzione del calcio.«I giocatori stanno diventando sempre più veloci e potenti. Questo miglioramento delle prestazioni amplifica la forza degli scontri e la velocità dei cambi di direzione, due fattori che mettono sotto stress il legamento crociato.