L’allarme della filiera dell’auto | Necessari ammortizzatori per tre anni o licenziamenti Lo studio | a rischio 38mila posti di lavoro

Senza un piano di “sostegno concreto e immediato” alle impresemolte aziende “rischiano di non avere alternative ai”. La crisi annunciata dell’indotto è dietro l’angolo, come previsto negli scorsi mesi. E in ballo ci sono, secondo l’Anfia, fino a 45miladi. La relazione del presidente dell’associazionedell’industria automobilistica, Roberto Vavassori, è uno cahiers de doléances con un imperativo per il governo: fate presto. Il crolloproduzione di Stellantis, con meno di 500mila unità prodotte nel 2024, e le difficoltà dei costruttori tedeschi hanno ristretto i tempi per governare la transizione verso l’elettrico.Il mix di crisi tra Stellantis e Volkswagen“Purtroppo – ha spiegato – i dati di produzione e di mercato di Stellantis non stanno andando bene né tantomeno nella direzione sperata dal tavolo” automotive che secondo il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, avrebbe dovuto portare la produzione a 1 milione di veicoli l’anno.