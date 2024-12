Ilfattoquotidiano.it - “La Golf in Messico”: Volkswagen pensa di spostare la produzione dell’auto a Puebla

L’iconicava verso il trasloco. La nuova casasimbolo dipotrebbe essere il, stando a quanto appreso dall’Handelsblatt da ambienti aziendali. Secondo il quotidiano tedesco, i vertici stanno discutendo diladel veicolo da Wolfsburg a, dove il gruppo gestisce la più grande fabbrica del Paese sudamericano e ha prodotto per quarant’anni il Maggiolino, auto culto di.La decisione non è ancora stata presa definitivamente e quello messicano è solo uno dei diversi scenari attualmente in discussione. Finora, laè sempre stata costruita totalmente nello stabilimento di Wolfsburg, la principale fabbrica di VW nel mondo. Il nuovo piano industriale della casa automobilistica tedesca era previsto a metà novembre ma il consiglio di vigilanza ha ritardato la stesura perché sono in corso le trattative con il sindacato IG Metall su un nuovo contratto collettivo aziendale.