Metropolitanmagazine.it - Johnny Depp, chi è la nuova fidanzata Yulia Vlasova (probabile spia russa)

La star di Hollywoodha ritrovato l’amore dopo il matrimonio con la collega Amber Heard e il difficile divorzio a cui è seguito un altrettanto complicato processo? A lanciare la bomba è stato in queste ore il britannico DailyMail con una serie di scatti che ritraggono il 61enne con la giovane modella. Il primo incontro trae la 29enne, modella e influencer, risalirebbe al 2021 in occasione del Festival internazionale del cinema di Karlovy Vary in Repubblica Ceca, ma i due avrebbero intensificato gli incontri soltanto nell’ultimo anno. È decisamente presto, però, per parlare d’amore. “Nulla di serio, si vedono ogni tanto in giro per il mondo”, ha riferito a People una fonte vicina all’attore, sottolineando come i due stiano rifiutando l’etichetta di “fidanzato e”, almeno in questa fase.