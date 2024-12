Bergamonews.it - Il ko col Real fa scivolare l’Atalanta fuori dalle prime otto: decisive le ultime due partite

Nella notte da brividi del Gewiss Stadiumè costretta ad arrendersi alMadrid e a quell’incredibile parata di stelle di cui può disporre Carlo Ancelotti. Il 2-3 finale condanna la Dea a fare i conti con la prima sconfitta in questa edizione della Champions League dopo le tre vittorie e i due pareggi conquistati nelle precedenti cinque uscite continentali.Un ko di misura e decisamente onorevole che si ripercuote, inevitabilmente, su una classifica che rimane comunque apertissima e soggetta a ribaltoni. Il verdetto del Gewiss, infatti, faLookman e compagni al nono posto in graduatoria – a quota 11 punti – e di conseguenzaposizioni che garantirebbero l’accesso diretto agli ottavi di finale della massima rassegna continentale, ossia le.Per intenderci, se la ‘league phase’ terminasse oggi,sarebbe chiamata a disputare i playoff che si giocheranno a febbraio e che, appunto, metteranno in palio ulterioripass per gli ottavi di marzo.