I personaggi, gli addii, le canzoni, i film e le parole più cercate su Google nel 2024

Dicembre è arrivato e siamo proprio in quel periodo dell’anno in cui si fanno i wrapper e le liste. Dopo Spofity e Grindr, oggi ancheha divulgato le sue svelando chi sono i, i cantanti, glie lepiùsuin Italia nel.Ilo più cercato delnel nostro Paese è stata Angelina Mango che vince anche nella categoria dei cantanti più cercati, mentre i testi de La Noia e de La Rondine sono rispettivamente al secondo e all’ottavo posto dei testi più cercati. Un vero successo per lei che ha vinto il Festival di Sanremo ed ha partecipato all’Eurovision Song Contest. L’addio più doloroso è stato quello di Sandra Milo, mentre ilpiù cercato è stato il secondo capitolo di Inside Out. Baby Reindeer di Netflix, invece, la serie più chiacchierata.