Novaratoday.it - Gran Galà di Novarello, a Granozzo una serata di festa per dire no alla violenza di genere

Leggi su Novaratoday.it

Tutto esaurito per ildi, andato in scena lo scorso 30 novembre al Villaggio Azzurro diozzo con Monticello. Un evento che, per il secondo anno consecutivo, ha saputo unire cultura, spettacolo e sensibilizzazione, confermandosi come un appuntamento di riferimento per il.