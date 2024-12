Scuolalink.it - Genitori di Acquapendente al ministro Valditara: ‘troppi compiti, i nostri figli non hanno tempo per vivere’

Leggi su Scuolalink.it

Il Comitato dei“Viva la Scuola” di, un piccolo comune in provincia di Viterbo, ha lanciato un appello aldell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, denunciando i troppiassegnati agli studenti della scuola media locale. La lettera, che ha suscitato un ampio dibattito, solleva preoccupazioni sul benessere psicofisico dei ragazzi, sempre più oberati da impegni scolastici che limitano il lorolibero. Troppiassegnati agli studenti Nella lettera inviata al, idenunciano che gli studenti della scuola media disono sottoposti a un eccessivo carico di, spesso con scadenze ravvicinate e irrealistiche. Questa situazione impedisce ai ragazzi di dedicarsi ad altre attività importanti, come lo sport, il gioco e il semplice riposo, fondamentali per una crescita equilibrata.