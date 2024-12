Ilgiorno.it - Frecciarossa deragliato a Livraga: “Procedure di Alstom giuste. Funzionavano a strati”

Lodi – È proseguito ieri, in tribunale a Lodi nell’ambito del processo per il deragliamento delil 6 febbraio 2020, l’interrogatorio dell’imputato F.M. impiegato perFerroviaria come system program manager. In scena è andata l’ultima udienza del 2024 per il procedimento che intende stabilire eventuali responsabilità della tragedia nella quale, dopo che il treno sviò sul binario morto a quasi 300 chilometri orari, invece di andare sul binario corretto, persero la vita i due macchinisti, Giuseppe Cicciù, 51 anni di Cologno Monzese e Mario Dicuonzo, 59 anni, di Pioltello e trentadue persone rimasero ferite. A causare l’incidente fu un attuatore installato la mattina stessa sui binari, rivelatosi difettoso a causa di un errore di cablaggio avvenuto all’interno dell’azienda produttrice dove erano stati invertiti due fili, il 16 con il 18.