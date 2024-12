Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Lask, Palladino: "Out Cataldi, Biraghi fuori per scelta tecnica"

Firenze, 11 dicembre 2024 - Mister Raffaeleparla alla vigilia del match di Conference League contro il. Si parte dall'assenza di Bove e dalla possibilità che Beltran possa spostarsi al suo posto sulla sinistra. "Si può fare, ma non dipende solo dalla posizione, ma dalle caratteristiche generali. È importante la predisposizione difensiva, come fa Lucas. Lo devono fare tutti, i ragazzi sanno che devono attaccare e difendere insieme. Proveremo tutte le posizioni del caso".Domani giocherà Martinelli? "Me piace sia come ragazzo che come calciatore. È esuberante, ha quell'esuberanza che a me piace. Sa parare e giocare coi piedi, ha grande talento ma dovrà crescere piano piano. Domani avrà una grande occasione, ma bisogna mantenere un profilo basso per lui. Il portiere è un ruolo delicato".