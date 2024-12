Ilfattoquotidiano.it - Dopo Baku, un altro bel fallimento globale alla conferenza sulla plastica. E ora?

Probabilmente, conoscete anche voi qualche fumatore incallito che non ce la fa a smettere di fumare, nonostante sappia benissimo che non gli fa bene. Qualcosa di simile succede a livellocon il tentativo di limitare la produzione di sostanze dannose per la salute. E’ successo recentemente con la COP29 diriduzione delle emissioni di CO2. Pochi giorni fa, abbiamo visto unbel: quello delladelle Nazioni Unite di Busan, in Corea, sul trattato sulle limitazioniproduzione di. Insomma, siamo degli incalliti consumatori di combustibili fossili e dei loro derivati fra i quali, appunto, la. Non ce la facciamo proprio a smettere.Tuttavia, mentre di clima si è parlato tanto, l’inquinamento daè un argomento che rimane poco noto.