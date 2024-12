Quotidiano.net - Come vento tra le vele: l'amore eterno di Francesco e Lorenza sul Vespucci

"Non chi comincia ma quel che persevera". È il motto scritto con lettere in bronzo sul ponte dell’Amerigo, la nave-scuola della Marina militare italiana, il veliero per eccellenza. Etra leè il titolo dell’ultimo libro della scrittrice italiana tedesca Sibyl von der Schulenburg (Sperling & Kupfer editore) che narra la rotta di unimmenso, uno di quelli che il Destino decide di far vivere oltre la morte. Lui è il capitano di vascelloCarlo Bottoni, livornese, in carica dall’ottobre 2003 all’ottobre 2004. Lei è un’avvocata,Mel, veneziana. La scintilla scocca da un incontro casuale a un convegno; da qui l’incendio a bordo dei loro cuori che li cambierà per sempre. Laddove “per sempre” s’intende oltre la morte diin seguito a un tumore.