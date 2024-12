Civitavecchia sorpreso con una mazza da baseball in macchina | denunciato

Leggi su Ilfaroonline.it

, 11 dicembre 2024- Nel fine settimana trascorso, i Carabinieri della Compagnia dihanno attuato un’importante operazione di controllo del territorio, nell’ambito dei servizi “Alto Impatto”, volto a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative legate alle misure di prevenzione e repressione della criminalità. L’obiettivo principale dell’attività è stato il monitoraggio delle persone sottoposte a misure restrittive, in particolare quelle agli arresti domiciliari, ma anche il contrasto alla criminalità comune, con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza e al possesso di sostanze stupefacenti.Durante il servizio, sono stati sottoposti a controllo 250 persone e 89 veicoli, di cui 28 soggetti agli arresti domiciliari. I risultati dell’operazione sono stati rilevanti, con l’arresto di 4 persone e la denuncia a piede libero di altre 5 persone per vari reati.