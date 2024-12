Oasport.it - Ciclismo, Patrick Lefevere lascia la guida della Soudal Quick-Step

Scossone in casa. Dopo più di vent’annilaformazione ciclistica belga, facendosi da parte da ruoli dirigenziali endo spazio Jurgen Foré, arrivato all’iniziostagione 2024 come direttore operativo.Si chiude un’epoca nell’ex team Mapei.è arrivato allaodiernanel 2003, quando ci fu la fusione tra il team italiano e la Domo-Farm Frites. Da allora è continuata una vera e propria età dell’oro per la squadra belga, che ha conquistato quasi 1000 vittorie tra cui 22 Classiche Monumento e una classifica generale finale, la Vuelta 2023 con Remco Evenepoel.non lascerà completamente la squadra. Il belga entrerà a far parte del consiglio di amministrazione come membro onorario assieme allo stesso Foré, l’azionista di maggioranza Zenek Bakala e Aurel Van Zyl.