Impresaitaliana.net - Casalnuovo, rubano nelle scuole e portano via circa 100 dispositivi tra tablet e pc

I ladri hanno rubato materiale scolastico in due plessi diper un valore di50 mila euro. Ancora furti, sempre in prossimità di periodi festivi. Appena cala un po’ l’attenzione criminali senza scrupolia segno colpi che creano danni enormi per la comunità. Nella notte dei ladruncoli hanno rubato pc ein due plessi scolastici della Aldo Moro: il plesso di via Pigna e quello di via Marconi adi Napoli.Stando alle prime ricostruzioni sarebbero stati rubati 100informatici per un danno di50 mila euro oltre ai danni creati per entrare negli istituti scolastici. Appena scoperto il furto sono state avvisate le forze dell’ordine, sul posto gli agenti della Polizia Municipale ed i Carabinieri che ora proveranno ad identificare questi balordi.