Calenzano deposito Eni sotto sequestro | non trovato esplosivo escluso sabotaggio

Cinque morti e 26 feriti, tra cui tre in condizioni molto gravi. È questo il bilancio dell'esplosione avvenuta lunedì nelEni di, nei dintorni di Firenze. Ieri sono stati ritrovati i corpi dei tre dispersi che ancora mancavano all'appello: erano nell'area delle pensiline di carico, dove è deflagrata l'esplosione. Intanto la Procura di Prato indaga sull'incidente, sulle cause della perdita che avrebbe determinato lo scoppio durante le operazioni di carico, e il: non è stato, quindi vieneche l'esplosione sia da attribuire a un possibile. Si indaga, in particolare, sulla manutenzione straordinaria che era in corso. I Ris sono entrati nell'impianto per effettuare degli accertamenti e nelsono state eseguite perquisizioni, così come alla Sergen di Potenza, la ditta incaricata dei lavori di manutenzione nell'impianto fiorentino.