Sport.quotidiano.net - Boom del padel in Lombardia: crescita del 157% dei campi dal 2021 al 2024

"Se si offre al pubblico lo spettacolo dei migliori giocatori e delle migliori giocatrici al mondo, tutto il resto è una conseguenza". Nella riflessione di Luigi Carraro, presidente della InternationalFederation a capo del circuito mondiale Premier, c’è la sintesi deldi questa disciplina che di conseguenza non può più essere etichettata come una “moda“ da seguire. Tre giorni dopo la conclusione della terza edizione del Milano Premieri numeri testimoniano un interesse sempre più forte verso questo sport: ben 32.200 gli spettatori presenti sugli spalti dell’Allianz Cloud per seguire il torneo nei sette giorni di gare, con un aumento di oltre il 7% rispetto al 2023 – furono circa 30.000 – e del 20% rispetto al 2022, l’anno in cui l’evento debuttò a Milano. La presenza nel weekend di tifosi (e praticanti) vip, soprattutto ex calciatori, conferma come l’effetto Coello-Tapia (vincitori del torneo milanese) abbia contagiato un po’ tutti.