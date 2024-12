Puntomagazine.it - Benevento: 200 grammi di droga negli slip, arrestato

. Il giovane aveva lo stupefacente anche in casa e un coltello con lama da 20 centimeri che usava per tagliarloNel corso di un’attività di controllo del territorio, finalizzata al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, numerose pattuglie dei Carabinieri sia con auto con colori d’Istituto che con auto civetta hanno sorvegliato le aree centrali e periferiche della città, maggiormente interessate dal fenomeno dello spaccio di.Nel corso di una perquisizione effettuata dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, il giovane, innervosito dalla presenza dei Carabinieri, ha cercato di allontanarsi per sfuggire al controllo. A diffondere la notizia un comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di.I militari, insospettiti dall’atteggiamento, decidevano di sottoporlo a perquisizione personale, nel corso della quale lo hanno trovato in possesso di un panetto di hashish, confezionato con carta analoga a quelle delle tavolette di cioccolata, del peso di 200, occultato