Alessandro Sbaffo | il capitano della Recanatese corteggiato dalla Sambenedettese

È consuetudine che il mercato porti con sé rumors, voci, indiscrezioni. La premessa è che, in genere, chi ha in organico i giocatori importanti per la categoria se li tiene ben stretti, ma sovente avviene che i contatti riguardino anche questi profili, almeno per tentare, timidamente, sondaggi o semplicemente approcci. In casaforse il quesito di maggiore attualità riguarda, ilper antonomasia, attualmente alle prese con i postumi di un serio infortunio che lo sta tenendo lontano dai campi di gioco praticamente da due mesi, salvo la brevissima parentesi di dieci minuti con il Castelfidardo. Intanto la sua bionda chioma è tornata al "Tubaldi" per cercare di accelerare il recupero, ma non è un mistero che il 34enne trequartista sia corteggiatissimo perché assolutamente in grado, se in forma, di fare tutta la differenza del mondo a questi livelli.