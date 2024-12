Addio anche a lui Televisione e cinema in lutto il famoso attore si è spento nella sua casa

Leggi su Caffeinamagazine.it

in, l’è morto a 84 annisua: a dare l’annuncio è stata la famiglia. Carriera sbocciata precoce, nel corso di oltre 50 anni di attività ha dato volto a personaggi di alcune serie amatissime e fortunate dagli anni 70, 80 e 90.nota diffusa dal suo staff si legge: “Al di là della sua carriera, sarà ricordato per il suo spirito caloroso e generoso. Conosciuto tra amici e familiari per il suo ingegno, il suo fascino e la sua sconfinata compassione, portava gioia in ogni stanza in cui entrava”.>> “Ecco chi esce, tutto stravolto”. Giravolta pazzesca al Grande Fratello, smentite le notizie precedenti: ormai la sua avventura è finita“Un narratore nell’anima, aveva un modo di far sentire speciali coloro che lo circondavano, spesso intrattenendoli con aneddoti dei suoi giorni a Hollywood o condividendo la saggezza del suo straordinario viaggio.