Liberoquotidiano.it - "Un barbecue con i banchi". Napoli, vergogna nel liceo occupato: cosa chiedono ora per uscire

La domanda tra i residenti che vivono nei pressi delVirgilio di, da qualche giorno, è una sola: gli studenti che hannol'istituto quando se ne vanno? Dal momento dell'irruzione, nella notte tra 28 e 29 novembre, è iniziata la tradizionale sarabanda di disagi, eccessi, provocazioni in libertà.gettati dalle finestre, il legno ricavato utilizzato addirittura perimprovvisati (con la carne sbattuta contro il muro e lasciata nella spazzatura), musica ad alto volume fino alle 4 di notte, partite di pallone nelle aule e nei corridoi, vandalismi, muri imbrattati e altri scempi assortiti, mascherati da "esigenze formative", "diritto alla protesta", "formazione di coscienza politica" e via discorrendo. I vicini hanno notato una partecipazione minore rispetto agli anni precedenti, si parla di 40/50 studenti, per lo più di sesso maschile.