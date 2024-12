Tragedia sul lavoro a Calenzano | trovato il corpo dell’ultimo disperso

Leggi su Corrieretoscano.it

E' stato martedì 10 dicembre anche il terzo e ultimo dell'esplosione avvenuta lunedì 9 dicembre nel deposito di carburanti Eni a, provincia di Firenze.Sale così a cinque il numero delle vittime dell'esplosione.Sono 26 i feriti.Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, martedì 10 dicembre mattina: "In questo momento abbiamo quattordici persone in ospedale, delle quali sette all'ospedale fiorentino di Careggi, cinque a Prato e due in condizioni critiche al centro grandi ustioni di Cisanello a Pisa. Ho parlato con alcuni dei feriti, sono ovviamente molto scossi. Ma almeno le condizioni dei sette a Careggi e dei cinque a Prato appaiono senza pericolo di vita".Sull'esplosione aperto fascicolo per omicidio colposo plurimo da Procura di Prato, procuratore capo Luca Tescaroli.