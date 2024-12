Cultweb.it - Top Gun: Maverick, come finisce l’action movie del 2022 con protagonista Tom Cruise

Top Gun:si conclude conche si riconcilia con Rooster dopo aver completato la missione di distruzione della base nemica. Nel frattempo, il pilota ha iniziato una nuova relazione con l’ex fidanzata Penny Benjamin.30 anni dopo aver conseguito il brevetto alla scuola Top Gun, PeteMitchell (Tom) è un pilota collaudatore di numerosi aerei per l’aeronautica militare statunitense, nonché Capitano di vascello della Marina. Grazie alla mediazione del suo amico Tom Iceman Kazansky (Val Kilmer), ha sempre goduto di una certa protezione, sebbene abbia più volte rifiutato la promozione ad ammiraglio. Dopo aver impedito la chiusura del programma Darkstar,viene incaricato dal contrammiraglio Cain (Ed Harris) di ritornare alla scuola Top Gun, poiché alla Marina è stata affidata la missione di distruggere un impianto non autorizzato per l’arricchimento dell’uranio.