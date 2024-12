Ti senti bene? – il cameriere ha un infarto la dottoressa lo salva mentre le porta il pranzo

Leggi su Dayitalianews.com

Non vuole essere chiamata eroina Carmentore,di 58 anni che ne ha trascorsi ben 30 nelle corsie degli ospedali e che hato la vita ad un barista 51enne di Merate, in provincia di Lecco.L’intervento salvifico dellaIl tutto si è svolto all’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate, dove il barista stavando il panino allacome fa ormai da anni. I due si conoscono, forse anche per questo motivo laha capito che c’era qualcosa che non andava. “Ti?” – gli ha chiesto e lui ha risposto tranquillizzandola e dicendole che siva solo un po’ stanco e affaticato.Tuttavia come ha spiegato Il Giorno laha visto che l’uomo aveva lo sguardo pallido, il fiato corto e lo sguardo piuttosto sofferente, ma anche la sua risposta non l’aveva per nulla rassicurata.