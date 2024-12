Primacampania.it - Stellantis-Trasnova: attesa per l’incontro al Ministero. I lavoratori in presidio a Roma

Leggi su Primacampania.it

POMIGLIANO D’ARCO, Napoli – Una mattinata di spasmodicaper idie delle aziende collegate, impegnati nella logistica per gli stabilimenti, compreso il Giambattista Vico di Pomigliano d’Arco. Oggi è il giorno del tavolo convocato dal Ministro Urso al Mimit, con l’obiettivo di affrontare la difficile vertenza che, nei giorni scorsi, ha portato al licenziamento di ben 400, di cui 90 solo a Pomigliano d’Arco., in questi giorni, ha dichiarato la volontà di trovare una soluzione e di offrire un supporto a, l’azienda a cui ha comunicato che non rinnoverà il contratto di fornitura in scadenza il 31 dicembre. Tuttavia, “supporto” e “soluzione” sono parole che possono avere un grande significato, ma che rischiano di rimanere vuote se non si traducono in azioni concrete.