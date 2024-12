Sonila, quella morte sospetta nel 2021 e il giro di prostituzione gestito da mariti e fidanzati in cui era finita a Torino

Leggi su Open.online

Si chiamava, aveva 21 anni ed è stata trovata senza vita nella sua abitazione nella periferia di, nel. Sulla suaperò si è provato a far chiarezza tanto che oggi, quattro anni dopo, emerge una rete di sfruttamento dellain cui la ragazza, giovane mamma di origini albanesi, era caduta. La squadra mobile di, in un’operazione denominata Mariposa, la scorsa settimana ha arrestato cinque persone per reati che vanno dalla rapina al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Sedici le persone indagate. Per la procura di, come riportato dal quotidiano La Stampa, Sonia potrebbe essere stata indotta al suicidio. Le indagini, spiega il quotidiano, sono coordinate dalla pm Valentina Sellaroli. Un sistema manipolatorio e di totale assoggettamento delle vittimePer scoperchiare la rete le indagini sono partite da una rapina, fatta nel maggio 2022, ai danni di una prostituta albanese.