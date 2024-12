Oasport.it - Skateboard: svelate le prime sedi dello Skateboarding World Tour 2025

Leggi su Oasport.it

Si delinea il calendario internazionaledi. Nelle scorse ore infatti laSkate ha ufficializzato leing, competizione itinerante che andrà in scena (almeno) in tre metropoli di tre continenti diversi, nello specifico Italia, Stati Uniti e Giappone. Ad aprire i battenti sarà proprio il nostro Paese, con un appuntamento previsto nel mese di giugno a Roma, città che ha ospitato più volte la rassegna oltre che i Mondiali, allestiti all’interno deiSkate Games. A settembre è poi previsto lo spostamento negli States, precisamente a Washington D.C, prima di virare verso l’oriente, con l’evento di Tokyo, pianificato per fine novembre. Stando a quanto comunicato, le prove di Roma e Washington D.C abbracceranno sia la disciplinastreet che quella del park.