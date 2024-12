Iltempo.it - Simona Jakstaite: Il talento creativo che trasforma l'immagine di iSwiss Bank?

, Creative Director di, sta portando una ventata di innovazione nella comunicazione e nelle strategie di marketing del gruppo bancario internazionale. Con un approcciofresco e moderno,sta ridefinendo il branding di, un'azienda che mira a diventare un punto di riferimento globale nel settore bancario. Un percorso accademico e professionale di successo nel mondo della comunicazione Originaria della Lituania,ha costruito le basi della sua carriera professionale in Italia. Dopo aver frequentato il liceo artistico con indirizzo grafico, ha proseguito gli studi con una laurea in Scienze della Comunicazione, che le ha fornito una visione globale e strategica del panorama della comunicazione. Il suo percorso accademico e professionale l'ha portata a Milano e Bergamo, dove ha iniziato a lavorare in importanti società di consulenza strategica, affinando le sue competenze nella grafica, nel design e nella comunicazione visiva.