Ilrestodelcarlino.it - Sasà Parrillo trascina la Vuelle: vittorie decisive contro Cantù e Torino

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Se avessi cinquepotremmo divertirci". Lo aveva detto in tempi non sospetti, Spiro Leka, perché la vittoria su Cento non aveva scaldato i cuori dei tifosi. Ma oggi, dopo aver stesoe ribaltato la partita con, è lampante cheè stato un esempio dentro lo spogliatoio. Anche questa volta chiude col miglior plus/minus (23) sullo score, va per la prima volta in doppia cifra (12p) infilando tre delle quattro triple tentate e smazza 4 assist, confermando che può giocare anche play. Una tessera davvero preziosa nel puzzle biancorosso, che Sacripanti aveva fortemente voluto, ma che poi non aveva quasi mai utilizzato nelle tre gare dirette e che, anche nell’interregno affidato a Baioni, era rimasto ai margini. Poi tutto è cambiato: già dall’esordio Leka lo lascia in campo 19 minuti, gli stessi cheaveva giocato in totale nelle precedenti 5 partite.