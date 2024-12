Ilgiorno.it - Quarto binario Rho-Parabiago: il Tar blocca i lavori

(Milano), 10 dicembre 2024 – Il progetto delferroviario tra Rho esubisce un brusco rallentamento. Una decisione del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, emanata in questi giorni, ha imposto lo stop temporaneo ai, accogliendo parzialmente il ricorso del Comitato Rho-. Il comitato, critico verso un’opera giudicata troppo impattante per il territorio, in particolare per il piccolo comune di Vanzago, ha ottenuto l’annullamento dell’ordinanza che approvava il progetto definitivo. La sentenza del TAR non cancella l’intero progetto, ma ne mette in discussione una parte cruciale del processo autorizzativo. In particolare, è stata annullata l’ordinanza numero 11 del 28 giugno 2023, firmata dalla commissaria straordinaria Vera Fiorani.