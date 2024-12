Oasport.it - Quando le finali delle 4×100 sl ai Mondiali di nuoto: orari, n. di corsia, tv, avversari

Oggi, martedì 10 dicembre, è in programma la prima giornata dei Campionati2024 diin vasca corta, in corso di svolgimento alla Duna Arena di Budapest. Archiviata la sessione mattutina riservata alle batterie, nel pomeriggio (dalle ore 17.30) andranno in scena le primedella rassegna iridata con in palio le medaglie.L’Italia si gioca subitocarte importanti, tra cui le staffettestile libero. Sofia Morini, Sara Curtis, Chiara Tarantino ed Emma Virginia Menicucci si presentano all’ultimo atto con il miglior tempo d’ingresso, grazie al notevole 3:29.86 (vicino al record nazionale) firmato in batteria. Per salire sul podio servirà però un ulteriore salto di qualità, considerando il potenziale di alcunee come Stati Uniti, Germania e Australia.Obiettivo medaglia anche per gli uomini dopo che Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Leonardo Deplano e Manuel Frigo hanno staccato il pass per la finale con il secondo miglior tempo assolutobatterie (3:05.