Oasport.it - Nuoto, Gretchen Walsh realizza il record del mondo dei 50 farfalla in vasca corta a Budapest

Non è stata una sorpresa. La statunitenseè andata veloce, anzi velocissima nel corso delle batterie della prima giornata dei Mondiali 2024 diin(Ungheria). Nelle heat del day-1 alla Duna Arena, la statunitense (primatista deldei 100inlunga e argento olimpico a Parigi) ha toccato la piastra con il crono sensazione di 24.02.Un bel “WR” ad accompagnare la prestazione dell’americana, che ha letteralmente aperto le acque della piscina magiara e fatto una differenza spaventosa rispetto alle avversarie. Un crono che andato a migliorare un primato delstorico, visto che parliamo del 24.38 del 2009 appartenente alla svedese Therese Alshammar in quel di Singapore., a questo punto, si candida non solo all’oro mondiale, ma anche a un ulteriore miglioramento di questo riscontro.