Calciomercato.it - Nesta (per ora) resta in sella: “Mi sento in discussione”. A Lecce non può sbagliare

Ancora una sconfitta per il Monza, che cade all’U-Power Stadium contro l’Udinese: le ultime sul futuro in panchina di AlessandroNiente da fare per il Monza, sconfitto anche dall’Udinese tra le mura amiche dell’U-Power Stadium nel posticipo della 15° giornata di Serie A.Alessandro(LaPresse) – Calciomercato.itAdriano Galliani aveva chiesto una vittoria questa mattina a margine dell’assemblea in Lega Calcio, senza però essere accontentato dalla squadra e da Alessandro. Il Ceo brianzolo nelle scorse ore aveva nuovamente confermato il tecnico (“La sua panchina non è salva ma salda“) e il ko odierno può pesare come un macigno sul futuro dell’ex difensore e ovviamente sul campionato del Monza. La pazienza di Galliani non è infinita e la posizione diinizia a scricchiolare.