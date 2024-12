Linkiesta.it - Natale in Franciacorta

Leggi su Linkiesta.it

Siete già stanchi delle mille cene tra amici, delle prime interminabili tombolate e delle maratone di cinepanettoni imposte dalla famiglia e dai palinsesti tv? Dopo “a Miami” e “in Sud Africa”, è giunto il momento di unin. Un breve itinerario che tocca tre cantine con agriturismo, pensato per combattere le risate forzate a suon di calici, in allegra compagnia o in beata solitudine.La prima tappa di questo tour natalizio è Ome, un borgo tranquillo situato a nord-est della, circondato da boschi, vigneti e uliveti, e attraversato dai torrenti Gandovere e Martignago. Il paesaggio aspro contribuisce a creare un’atmosfera carica di mistero, accentuata dalle stradine anguste che sembrano preferire la conformazione naturale del territorio agli schemi urbanistici più razionali, quasi a voler resistere al processo di antropizzazione.