Napoli su Ismajli parla l’intermediario | Poteva finire in azzurro già l’anno scorso Ora non so…

Ardianè uno dei difensori seguiti dalper migliorare il reparto difensivo. In queste ore hatodel calciatore. Ilsi guarda intorno per trovare l’elemento giusto da inserire nella rosa di Conte. Il reparto difensivo, in particolare, sembra aver bisogno di alcuni accorgimenti da mettere in atto in tempi brevi. L’avventura di Juan Jesus insembra arrivata quasi al capolinea, Rafa Marin resta un oggetto del mistero ed ancora non ci sono valutazioni chiare su quello che potrà essere il suo rendimento.Ecco perchè Giovanni Manna sta provando a sondare diversi terreni, nella speranza di trovare un binario giusto ed in grado di soddisfare le necessità tecniche di Antonio Conte ma anche quelle economiche di Aurelio De Laurentiis.Da capire se ilriuscirà ad agire già nella prossima finestra invernale di calciomercato, visto che difficilmente i club lasciano partire calciatori importanti, soprattutto quelli di media-bassa fascia che ovviamente hanno maggiori difficoltà nell’andare a trovare dei sostituti.