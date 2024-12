Lettera43.it - Milleproroghe, annullate le multe ai no vax (ma niente rimborso per chi le aveva pagate)

Alla fine il governo ha deciso di annullare leper i no vax. L’ultima bozza del decretoapprovato dal Consiglio dei ministri contiene infatti l’annullamento delle sanzioni da 100 euro emesse contro quanti, durante la pandemia di Covid, nonno ottemperato all’obbligo vaccinale. L’intervento riguarderà solo coloro che non hanno ancora pagato la multa o la cartella e non prevederà alcunper quanti hanno già pagato.Le altre misure del decreto, dallo scudo erariale all’assicurazione contro le catastrofiTra le altre misure contenute nel provvedimento spunta la proroga di quattro mesi (dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025) dello scudo erariale, che solleva gli amministratori pubblici da responsabilità contabili in caso di colpa grave. Si tratta di una misura introdotta in via eccezionale nel periodo pandemico e più volte prorogata per porre un rimedio alla “paura della firma”.