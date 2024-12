Secoloditalia.it - Migranti, un fiume di denaro dalla Francia per le ong che portano migranti in Italia. La solita ipocrisia

L‘dellain tema migratorio è senza limiti. Anche se in Europa molti Paesi stanno chiudendo le proprie frontiere contro l’ingresso degli irregolari, c’è chi continua a favorire l’immigrazione illegale finanziando le Ong. Il tutto a spese nostre, in buona sostanza. Il caso francese è l’emblema di questo “strabismo”, che finisce per coinvolgere l’in quanto le organizzazioni non governative cercano nel nostro Paese il porto sicuro cui puntare e approdare. Magari con il supporto di sinistra e magistratura. La prova?, l’asta benefica di Parigi: raccolti 130mila euro per le OngIl 3 dicembre scorso a Parigi si è tenuta “un’asta benefica nella quale sono stati raccolti quasi 130mila euro (per l’esattezza 129mila) da devolvere alle Ong che operano in mare. Oltre a quelle che lavorano lungo le coste francesi, per la quale il finanziamento può anche apparire legittimo, è coinvolta nella donazione anche la Ong Sos Mediterranee: organizzazione francese che utilizza una nave con bandiera norvegese, la Ocean Viking.