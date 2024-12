Ilgiorno.it - Leoncavallo: il Comune di Milano cerca un accordo con la famiglia Cabassi per evitare lo sgombero

Non è il giorno dellodel. E forse quel giorno non arriverà mai. Molto più probabile, per non dire inevitabile, che si tenti ancora una volta la strada dell’tra ildie laper uscire da un’impasse che dura da un paio di decenni e che difficilmente si sbloccherà con lo sfratto forzato di un centro sociale che nell’ex cartiera di via Watteau ha messo radici nel lontano 1994 e che da tempo non genera alcun grattacapo sul fronte dell’ordine pubblico. Stamattina alle 9 l’ufficiale giudiziario si presenterà alla porta per notificare l’ordinanza di rilascio dell’immobile per la centotrentesima volta in 19 anni: neppure in quest’occasione, stando a quanto risulta al Giorno, ci saranno le forze dell’ordine ad affiancarlo; o quantomeno non ci sarà il dispositivo che di solito viene schierato per liberare un edificio da occupanti abusivi.