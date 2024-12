Sport.quotidiano.net - La festa. Domani sera gli auguri . C’è il Natale Biancorosso

Tutto è pronto per il ““, il tradizionale appuntamento natalizio organizzato dal Centro di Coordinamento dei Perugia Cub. Lata, che unisce tifosi e giocatori del Perugia in un momento di condivisione e, si terràal ristorante Battibecco, alla presenza della squadra, dello staff tecnico e della società al gran completo: tra i partecipanti ci sarà anche il presidente del Grifo, Faroni. Il Centro di Coordinamento dei Perugia Club, ringraziando fin da ora tutti i tifosi per la grande partecipazione al, attraverso una nota “invita tutti i partecipanti a presentarsi anzitempo all’orario già stabilito al Ristorante il Battibecco, per assicurare un più fluido e comodo svolgimento della cena. È consigliabile pertanto, l’arrivo entro e non oltre le ore 20.