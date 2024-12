Ilgiorno.it - La città del futuro, anche a misura di donna

“Un manifesto per ladel“. Se n’è parlato ieri al convegno promosso da Soroptimist International in partnership con Anci, Associazione nazionale comuni italiani, Università Cattolica del Sacro Cuore – dipartimento RecoveryLab – e altre realtà, all’ateneo di largo Gemelli. "Siamo partite da un’idea dicome polis e laboratorio di idee", ha spiegato Adriana Macchi, presidente Soroptimist international d’Italia, ricordando il progetto “Lache vorrei. Reinventare ladi” lanciato a dicembre 2021. Poi, la ricerca da parte di Lexis per conto di Soroptimist nell’aprile-maggio 2022, "un sondaggio al quale hanno risposto 5mila donne". Cosa emerge? "La visione di una“ecosistema”, nella quale si integrano i quattro pilastri della sostenibilità: le persone, l’ambiente, l’economia e la cultura" e linee guida di intervento su quattro dimensioni di: dei cittadini; attrattiva e delle opportunità; green, vivibile e resiliente; inclusiva e sicura.